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Источник назвал вероятной причиной взрыва газа в Набережных Челнах нелегальную врезку

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Пенсионер в пятиэтажке в Набережных Челнах, где взорвался газ, по предварительным данным, мог самовольно подключиться к газовой трубе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным, пенсионеру была приостановлена подача газа за неуплату путем установки заглушки. Он попытался самостоятельно подключиться к трубе, сделав несанкционированную врезку", - сказал источник.

Кустарное подключение оказалось негерметичным. "Произошла утечка газа, спровоцировавшая взрыв", - сказал он.

Как сообщалось, взрыв газа произошел вечером в понедельник на четвертом этаже пятиэтажного дома в Набережных Челнах по ул. Татарстан 25/18. Квартиры на четвертом и пятом этажах завалены обломками.

По предварительной информации, под завалами могут оставаться люди. Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что минимум пять пострадавших в результате инцидента уже обратились за помощью к медикам.

Минздрав Татарстана сообщил о двух пострадавших братьях-подростках 2010 и 2004 года рождения.

Набережные Челны МЧС России

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