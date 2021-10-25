Взорвавшуюся квартиру в Набережных Челнах отключили от газа в 2010 г. из-за нарушений

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Квартира №162 в пятиэтажном доме в Набережных Челнах, где в понедельник произошел взрыв, с 2010 года была отключена от газоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Газпром трансгаз Казань".

"Указанная квартира была отключена от газоснабжения в марте 2010 года по причине нарушения правил пользования газом в быту. (...) 9 марта 2021 года был произведен осмотр квартиры, подтверждено наличие заглушки", - говорится в пресс-релизе.

Помимо централизованной подачи газа, в доме есть централизованное электро- и теплоснабжение, отмечается в сообщении.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что пенсионер в пятиэтажке в Набережных Челнах, где взорвался газ, по предварительным данным, мог самовольно подключиться к газовой трубе.

"По предварительным данным, пенсионеру была приостановлена подача газа за неуплату путем установки заглушки. Он попытался самостоятельно подключиться к трубе, сделав несанкционированную врезку", - сказал источник.

Кустарное подключение оказалось негерметичным. "Произошла утечка газа, спровоцировавшая взрыв", - сказал он.

Агентство Татарстана по делам печати и массовым коммуникациям "Татмедиа" в своем официальном телеграм-канале уточняет, что взрыв, предположительно, произошел в квартире 70-летнего Владимира Рочёва.

Взрыв газа случился вечером в понедельник на четвертом этаже пятиэтажного дома в Набережных Челнах по ул. Татарстан 25/18. В результате были разрушены шесть квартир на четвертом и пятом этажах, в которых проживали 14 человек.

Из-под завалов извлечены все четверо пострадавших – двое братьев-подростков, 22-летняя девушка и 70-летний мужчина.