Два брата-подростка пострадали от взрыва газа в доме в Набережных Челнах

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Двое несовершеннолетних пострадали в результате взрыва в Набережных Челнах, один из них направлен в больницу, сообщает Минздрав Татарстана.

В результате взрыва бытового газа в Набережных Челнах пострадали два человека: ребенок 2010 года рождения. Он осмотрен бригадой скорой помощи и доставляется в больницу скорой медицинской помощи. Второй пострадавший, его брат, 2004 года рождения. Осматривается врачами скорой помощи, говорится в сообщении.

В свою очередь Минздрав РФ сообщил, что извлеченный из-под завалов ребенок 2010 года рождения находится в состоянии средней тяжести.

Взрыв газа произошел вечером в понедельник на четвертом этаже пятиэтажного дома в Набережных Челнах по улице Татарстан 25/18, повреждены перекрытия между 4-м и 5-м этажами. Квартиры на 4 и 5 этажах завалены обломками.

По предварительной информации, под завалами могут находиться два человека. Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что минимум пять пострадавших в результате инцидента уже обратились за помощью к медикам.

По словам очевидцев, взрывной волной задело автомобили на противоположной стороне улицы.