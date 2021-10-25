Третий пострадавший извлечен из-под завалов на месте взрыва в Набережных Челнах

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Третий пострадавший извлечен из-под завалов на месте взрыва пятиэтажки в Набережных Челнах, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"В ходе поисково-спасательных работ еще одного человека спасли из-под завала", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в МЧС сообщали о двоих спасенных.

Взрыв газа произошел вечером в понедельник на четвертом этаже пятиэтажного дома в Набережных Челнах по ул. Татарстан 25/18. По предварительной информации, под завалами могут находиться два человека. Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что минимум пять пострадавших в результате инцидента уже обратились за помощью к медикам.

Минздрав Татарстана сообщил о двух пострадавших братьях-подростках 2010 и 2004 года рождения.