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Пострадавшая от взрыва в Набережных Челнах девушка находится в крайне тяжелом состоянии

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Врачи борются за жизнь девушки, извлеченной из-под завалов при взрыве дома в Татарстане, ее состояние крайне тяжелое, сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

"Девушка 1999 года рождения. Состояние крайне тяжелое. Врачи борются за ее жизнь в операционной", - говорится в сообщении.

Еще двое пострадавших также находятся в тяжелом состоянии – молодой человек 2004 года рождения в реанимации и мужчина 1951 года рождения в реанимации, на ИВЛ.

"Мальчик 2010 года рождения в состоянии легкой степени тяжести. У него ушибы мягких тканей, но он также в реанимации ", - говорится в сообщении.

Всего же на 21:00 в больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов находятся четверо пострадавших

Взрыв газа произошел вечером в понедельник на четвертом этаже пятиэтажного дома в Набережных Челнах по ул. Татарстан, 25/18. В результате были разрушены шесть квартир на четвертом и пятом этажах, в которых проживали 14 человек.

Из-под завалов извлечены все четверо пострадавших – двое братьев-подростков, 22-летняя девушка и 70-летний мужчина.

Набережные Челны Татарстан

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