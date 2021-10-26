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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Власти Якутии объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ об установлении нерабочих дней на территории региона с 30 октября по 7 ноября, сообщает пресс-служба правительства республики.

В этот период приостанавливается деятельность всех организаций, кроме жизнеобеспечивающих.

"Будут работать только аптеки, продуктовые магазины, магазины с товарами первой необходимости, рестораны и кафе по системе допуска по QR-кодам", - говорится в сообщении.

Работать также разрешено медицинским организациям, гостиницам, хостелам, учреждениям культуры с системой входа по QR-кодам.

Торговые центры, непродовольственные супермаркеты и прочие магазины будут закрыты.

Службы доставки товаров, а также компании, предоставляющие услуги дистанционно, под ограничения не подпадают.

В детских садах, школах, кружках и секциях объявляются каникулы на этот период.

Непривитые граждане старше 60 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Режим повышенной готовности по коронавирусу в регионе продлен до 30 ноября.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в период с 30 октября по 7 ноября. Руководители субъектов РФ, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в своих регионах, получили полномочия устанавливать дополнительные нерабочие дни до 30 октября или после 7 ноября.

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Хроника 09 января 2020 года – 26 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Якутия Коронавирус

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