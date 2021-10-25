На въездах в Севастополь установят блокпосты для проверки QR-кодов

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился развернуть блокпосты на въездах в город для проверки QR-кодов у въезжающих в течение нерабочей недели.

Как заявил Развожаев на аппаратном совещании в понедельник, на блокпостах, которые также устанавливались в Севастополе в прошлом году, будут проверять QR-коды, говорящие о вакцинации либо о перенесенном заболевании.

"То же самое, что мы нашим гражданам предъявляем внутри города", - добавил губернатор.

Он отметил, что это необходимо для ограничения турпотока в Севастополь. Несмотря на то, что появились данные об отмене броней после введения ограничений, многие гости могут решить разместиться в частном секторе, уточнил глава города.

"Наплыв людей без прививок и соответствующих документов, подтверждающих, что они не могут стать источниками распространения инфекции, нам точно в эти дни не нужен", - сказал Развожаев. Он пояснил, что в нерабочую неделю севастопольцы будут сидеть дома, а приезжие без справок о вакцинации или перенесенной болезни, заселившись в нелегальные средства размещения, "будут продолжать создавать неблагоприятную ситуацию".

"Этого допустить нельзя", - подчеркнул губернатор

Новые высокие показатели заражаемости коронавирусом после летних максимумов начали фиксировать в Севастополе во второй декаде октября. Антирекорд обновился в этом месяце 12 раз. Всего диагноз COVID-19 был подтвержден в регионе у 36 тыс. человек, более 1,2 тыс. пациентов умерли.

В Севастополе с 17 марта 2020 года из-за ситуации с коронавирусом действует режим повышенной готовности. Запрещены массовые мероприятия, ограничена работа театров и кинотеатров, рекомендован режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Введены QR-коды для посещения общественных мест и обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан, включая работников турсферы, торговли, общественного питания, культурных и спортивных учреждений.

С 30 октября по 7 ноября рестораны, салоны красоты, кинотеатры, музеи и другие учреждения сферы услуг Севастополя будут закрыты.