Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

На въездах в Севастополь установят блокпосты для проверки QR-кодов

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился развернуть блокпосты на въездах в город для проверки QR-кодов у въезжающих в течение нерабочей недели.

Как заявил Развожаев на аппаратном совещании в понедельник, на блокпостах, которые также устанавливались в Севастополе в прошлом году, будут проверять QR-коды, говорящие о вакцинации либо о перенесенном заболевании.

"То же самое, что мы нашим гражданам предъявляем внутри города", - добавил губернатор.

Он отметил, что это необходимо для ограничения турпотока в Севастополь. Несмотря на то, что появились данные об отмене броней после введения ограничений, многие гости могут решить разместиться в частном секторе, уточнил глава города.

"Наплыв людей без прививок и соответствующих документов, подтверждающих, что они не могут стать источниками распространения инфекции, нам точно в эти дни не нужен", - сказал Развожаев. Он пояснил, что в нерабочую неделю севастопольцы будут сидеть дома, а приезжие без справок о вакцинации или перенесенной болезни, заселившись в нелегальные средства размещения, "будут продолжать создавать неблагоприятную ситуацию".

"Этого допустить нельзя", - подчеркнул губернатор

Новые высокие показатели заражаемости коронавирусом после летних максимумов начали фиксировать в Севастополе во второй декаде октября. Антирекорд обновился в этом месяце 12 раз. Всего диагноз COVID-19 был подтвержден в регионе у 36 тыс. человек, более 1,2 тыс. пациентов умерли.

В Севастополе с 17 марта 2020 года из-за ситуации с коронавирусом действует режим повышенной готовности. Запрещены массовые мероприятия, ограничена работа театров и кинотеатров, рекомендован режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Введены QR-коды для посещения общественных мест и обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан, включая работников турсферы, торговли, общественного питания, культурных и спортивных учреждений.

С 30 октября по 7 ноября рестораны, салоны красоты, кинотеатры, музеи и другие учреждения сферы услуг Севастополя будут закрыты.

Хроника 09 января 2020 года – 25 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Севастополь Михаил Развожаев Коронавирус

Новости по теме

Новости

Google оплатил в РФ штрафы на сумму свыше 32 млн рублей

В РФ не планируют переводить школьников на "дистант" после нерабочих дней

Кабмин РФ утвердил план борьбы с контрафактом

Кабмин РФ утвердил план борьбы с контрафактом
Пандемия коронавируса

В Смольном пока не ждут продления нерабочих дней после 7 ноября

Российский генконструктор предупредил о критических рисках из-за мусора в космосе

Российский генконструктор предупредил о критических рисках из-за мусора в космосе

Правительство к ноябрю подготовит план нейтрализации рисков энергокризиса в ЕС

В России установлен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19

В России установлен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19
Пандемия коронавируса

Эксперт заявил о резком росте заболеваемости COVID среди детей из-за "дельта"-штамма

Группу болельщиков доставили в полицию за хулиганство на игре "Зенита" со "Спартаком"

Группу болельщиков доставили в полицию за хулиганство на игре "Зенита" со "Спартаком"
Пандемия коронавируса

Главный инфекционист Минздрава связал высокую смертность со штаммом "дельта"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });