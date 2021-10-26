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На насилие пожаловались еще 185 заключенных саратовской ИК-13

На насилие пожаловались еще 185 заключенных саратовской ИК-13
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Энгельсе 185 заключенных исправительной колонии №13 написали заявления о применении к ним насилия после визита в колонию правозащитников, сообщил "Интерфаксу" председатель региональной ОНК, член Общественной палаты Саратовской области Денис Соболев.

Скандалы в колониях

Он уточнил, что в трех заявлениях речь идет о насилии в областной туберкулезной больнице УФСИН ОТБ-1, в 182 - о насилии непосредственно в колонии. Еще десять жалоб касались условий в ИК-13, всего заявлений было 195.

Ранее в октябре проект Gulagu.net сообщил со ссылкой на неназванный источник, что в ИК-13 сотни осужденных отказались выходить на работу и в колонию начали стягивать спецназ. 19 октября региональное УФСИН это опровергло.

Соболев побывал в этой колонии 20 октября и рассказал затем, что, по его данным в одном из отрядов подрались заключенные и сами же конфликт остановили. "Дополнительных мер урегулирования принимать не приходилось. Не подтвердилась информация о вызове спецназа", - сказал он тогда глава ОНК.

В областном СК 22 октября сообщили, что после событий в ИК-13 возбуждены три уголовных дела, объединенные в одно производство. По версии следствия, 20 октября в общежитии отряд в колонии восемь осужденных избили девять других "из мести за оказанное ими содействие администрации учреждения". Два охранника получили травмы, пытаясь разнять дерущихся.

На двух заключенных завели дела о применении насилия к сотрудникам ФСИН. И в отношении восьмерых расследуется дело о применении насилия, опасного для здоровья, к другим осужденным из мести за их сотрудничество с администрацией (ч. 1 ст. 321 УК).

Видеозаписи издевательств над осужденными в ОТБ-1 УФСИН по Саратовской области в начале октября обнародовал основатель Gulagu.net Владимир Осечкин. Он тогда объяснил, что его организация получила в распоряжение и вывезла из России более 1000 видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО.

ФСИН Саратовская область Энгельс ОНК Денис Соболев Gulagu.net СКР

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