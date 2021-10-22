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После драки заключенных в саратовской колонии возбуждены уголовные дела

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Следственные органы Саратовской области возбудили ряд уголовных дел о дезорганизации деятельности ИК-13 УФСИН в городе Энгельсе, сообщается на сайте СУ СКР по региону в пятницу.

Уголовные дела заведены в отношении двух осужденных по ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение насилия, не опасного для здоровья, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности), говорится в сообщении.

Кроме того, в отношении восьми заключенных ИК-13 возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 321 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, совершенное в отношении осужденного, с целью воспрепятствования исправлению осужденного и из мести за оказанное им содействие администрации учреждения).

По данным следствия, 20 октября в ИК-13 восемь осужденных, находясь в помещении общежития одного из отрядов, напали на девять других заключенных, нанося им множественные удары кулаками, ногами и различными предметами, заявили в СКР.

По версии следствия, избиение заключенных началось "из мести за оказанное ими содействие администрации учреждения".

Двое сотрудников ИК, пытавшиеся разнять дерущихся, получили травмы.

В настоящее время три возбужденных уголовных дела соединены в одном производстве, отмечается в релизе.

Как сообщалось, 19 октября правозащитный проект Gulagu.net сообщил со ссылкой на неназванный источник, что в ИК-13 массовая акция протеста - якобы сотни заключенных отказались выходить на работу.

"В колонию стянуты спецназ и дополнительные силы, заехали автозаки, часть протестовавших будут развозить (по другим учреждениям - ИФ)", - утверждал ресурс.

В свою очередь пресс-бюро регионального УФСИН и глава ОНК опровергли эту информацию.

Глава ОНК Денис Соболев, побывавший в ИК-№13, сообщил "Интерфаксу", что в одном из отрядов произошла драка среди заключенных, но ими же эта драка была и остановлена.

Дополнительных мер урегулирования принимать не приходилось. Не подтвердилась информация о вызове спецназа", - сказал глава ОНК.

Саратовская область СКР ФСИН

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