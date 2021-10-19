ФСИН опровергла отказ заключенных от выхода на работу в саратовской колонии

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В исправительной колонии (ИК) №13 в Саратовской области обстановка спокойная, никаких инцидентов там, вопреки сообщениям СМИ, не происходило, сообщили в пресс-бюро регионального управления ФСИН.

"В ряде СМИ появилась информация о том, что в исправительной колонии №13 УФСИН по Саратовской области сотни заключенных отказались выходить на работу. Данные сведения не соответствуют действительности", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем во вторник в "Интерфакс".

"Учреждение функционирует в штатном режиме", - добавили в УФСИН.

Правозащитный проект Gulagu.net сообщил вечером во вторник со ссылкой на неназванный источник, что в ИК-13 массовая акция протеста - якобы сотни заключенных отказались выходить на работу.

"В колонию стянуты спецназ и дополнительные силы, заехали автозаки, часть протестовавших будут развозить (по другим учреждениям - ИФ)", - утверждает ресурс.