Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

ФСИН опровергла отказ заключенных от выхода на работу в саратовской колонии

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В исправительной колонии (ИК) №13 в Саратовской области обстановка спокойная, никаких инцидентов там, вопреки сообщениям СМИ, не происходило, сообщили в пресс-бюро регионального управления ФСИН.

"В ряде СМИ появилась информация о том, что в исправительной колонии №13 УФСИН по Саратовской области сотни заключенных отказались выходить на работу. Данные сведения не соответствуют действительности", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем во вторник в "Интерфакс".

"Учреждение функционирует в штатном режиме", - добавили в УФСИН.

Правозащитный проект Gulagu.net сообщил вечером во вторник со ссылкой на неназванный источник, что в ИК-13 массовая акция протеста - якобы сотни заключенных отказались выходить на работу.

"В колонию стянуты спецназ и дополнительные силы, заехали автозаки, часть протестовавших будут развозить (по другим учреждениям - ИФ)", - утверждает ресурс.

Саратовская область ФСИН

Новости по теме

Новости

Три человека насмерть отравились суррогатным алкоголем в Курганской области

Что произошло за день: вторник, 19 октября

Силуанов заявил, что COVID обходится здравоохранению в 3,6 млрд рублей в день

Силуанов заявил, что COVID обходится здравоохранению в 3,6 млрд рублей в день

Патриарх Кирилл заявил, что интернет может перечеркнуть все, что дает школа

Патриарх Кирилл заявил, что интернет может перечеркнуть все, что дает школа
Пандемия коронавируса

Власти Москвы повысили планку обязательной вакцинации в сфере услуг

Нападения в школах и вузах

Шестиклассника, устроившего стрельбу в школе в Прикамье, проверят психиатры

Общественники предложили решить кадровую проблему ФСИН за счет пенсионеров МВД

Общественники предложили решить кадровую проблему ФСИН за счет пенсионеров МВД

Авиакомпании будут проверять у пассажиров анкеты о прибытии в РФ из-за рубежа

Путешественники вывозят с Камчатки в багаже 500 т красной икры в год

Новогодний отдых в регионах РФ обойдется на 10-20% дороже, чем год назад

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });