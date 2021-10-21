Глава ОНК решил, что в саратовской ИК-13 были не беспорядки, а драка

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - После поездки в исправительную колонию №13, где, по данным Gulagu.net, заключенные массово отказались выходить на работу, глава Общественной наблюдательной комиссии Саратовской области, член Общественной палаты региона Денис Соболев заявил, что беспорядков там не было.

"В ходе визита выяснилось, что в одном из отрядов произошла драка среди заключенных, но ими же эта драка была и остановлена. Дополнительных мер урегулирования принимать не приходилось. Не подтвердилась информация о вызове спецназа", - сказал он "Интерфаксу".

Также не подтвердилось, что осужденные отказывались выходить на работу.

"Инспекционная группа провела беседу со всеми заключенными, ни один не подтвердил данную информацию. По факту драки и по всем поступившим вопросам будет проходить дополнительная проверка компетентных органов", - сказал Соболев.

Утром в среду он говорил, что выехал в эту колонию, чтобы лично разобраться в случившемся. Сейчас он уточнил, что в эту инспекционную группу, кроме него, вошли врио начальника регионального УФСИН, уполномоченный по правам человека в регионе и представитель прокуратуры.

Заключенные задали группе около полусотни устных вопросов, на многие из них ответы были даны на месте. Вопросы, требующие детального изучения, были направлены в правоохранительные органы, добавил глава ОНК.

"Все жалобы и вопросы, озвученные заключенными, взяты на контроль ОНК Саратовской области", - заверил он.

Об отказе сотен заключенных ИК-13 выходить на работу Gulagu.net сообщил 19 октября со ссылкой на источник. По его сведениям, в колонию прислали спецназ и подогнали автозаки, чтобы развозить протестовавших по другим пенитенциарным учреждениям.

В областном УФСИН эту информацию отрицали.