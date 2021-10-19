Восемь пострадавших отказались писать заявления о пытках в тюремной саратовской больнице

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Восемь заключенных, отбывающих наказание в колониях Саратовской области, отказались обращаться в Следственный комитет с заявлениями о пытках и истязаниях в областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН. Об этом сообщила во вторник "Интерфаксу" их адвокат Снежана Мунтян.

"У меня изначально было 14 пострадавших от пыток в ОТБ-1, часть из них – на свободе, часть – в местах заключения. После отъезда московской проверяющей комиссии из различных органов многие ребята стали ко мне обращаться. Они просили принять меры относительно давления, которое стало на них оказываться со стороны администрации колоний. А колонии фигурируют в этом списке практически все в нашей области", - сказала адвокат.

Адвокат уточнила, что в данный момент из 14 человек, с кем она работает, "осталось шесть человек, которые подадут заявления в СКР".

"Эти люди уже освободились из мест лишения свободы, поэтому считают, что им ничего не угрожает, и готовы продолжать бороться. Остальные этот вопрос тормознули, поскольку переживают за свою жизнь и здоровье", - отметила она.

В свою очередь руководитель региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Денис Соболев сообщил агентству, что держит ситуацию в ОТБ-1 на контроле.

"Любому давлению на заключенных необходимо дать правовую оценку. Если факты подтвердятся, мы незамедлительно отреагируем", - резюмировал Соболев.

В начале октября основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что организация получила в распоряжение и вывезла из России более 1000 видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей, в том числе областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области.

Опубликованные видеоматериалы вызвали широкий общественный резонанс.

В Следственном комитете сообщили о возбуждении семи уголовных дел по фактам сексуального насилия (часть 2 статьи 132 УК РФ) и превышении должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК РФ).

Директор ФСИН Александр Калашников уволил начальника регионального управления ведомства Алексея Федотова, начальника ОТБ-1 Павла Гаценко и трех его подчиненных.