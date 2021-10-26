Мосгорсуд подтвердил приговор Марии Алехиной по санитарному делу

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил неизменным приговор участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной по так называемому санитарному делу - о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции 23 января. Об этом "Интерфаксу" сообщил адвокат Алехиной Дмитрий Берман.

10 сентября Преображенский суд Москвы назначил ей год ограничения свободы. Обвинение просило ограничить ей свободу на два года по ч.4 ст. 33 - ч.1 ст. 236 УК (подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшему угрозу массового заболевания людей).

Алехина с обвинительным приговором не согласилась и подала на него апелляцию.

23 января в Москве и ряде других городов прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, который был задержан сразу по возвращении в Москву из Германии. Перед и после этих акций были возбуждены уголовные дела, в том числе о применении насилия к представителям власти и хулиганстве, а в Москве было возбуждено и санитарное дело. Его фигуранты в основном получили сроки ограничения свободы или условные сроки.