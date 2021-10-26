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Мосгорсуд подтвердил приговор Марии Алехиной по санитарному делу

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил неизменным приговор участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной по так называемому санитарному делу - о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции 23 января. Об этом "Интерфаксу" сообщил адвокат Алехиной Дмитрий Берман.

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10 сентября Преображенский суд Москвы назначил ей год ограничения свободы. Обвинение просило ограничить ей свободу на два года по ч.4 ст. 33 - ч.1 ст. 236 УК (подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшему угрозу массового заболевания людей).

Алехина с обвинительным приговором не согласилась и подала на него апелляцию.

23 января в Москве и ряде других городов прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, который был задержан сразу по возвращении в Москву из Германии. Перед и после этих акций были возбуждены уголовные дела, в том числе о применении насилия к представителям власти и хулиганстве, а в Москве было возбуждено и санитарное дело. Его фигуранты в основном получили сроки ограничения свободы или условные сроки.

Мария Алехина Мосгорсуд Преображенский суд Алексей Навальный Pussy Riot Москва

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