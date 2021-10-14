Приговор муниципальному депутату Барановскому по "санитарному делу" признали законным

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на приговор муниципальному депутату Дмитрию Барановскому, который получил 1,5 года ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в столице.

30 августа Преображенский суд Москвы признал Барановского виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33 - частью 1 статьи 236 УК РФ (подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем угрозу массового заболевания людей) и назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января в ряде городов страны, в том числе в Москве.

После акции правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (статья 318 УК РФ), хулиганстве (статья 213 УК РФ).

Расследованием дела о нарушении санэпидправил занимается центральный аппарат Следственного комитета России, куда оно было передано из следственного главка столичного МВД.

Изначально по делу проходило 10 фигурантов. Среди них брат Алексея Навального Олег, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина и другие.

14 июля СК прекратил уголовное преследование одного из фигурантов – муниципального депутата Константина Янкаускаса, признав его право на реабилитацию.