Суд заменил Марии Алехиной ограничение свободы на реальный срок

Мария Алехина Фото: PA/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене участнице Pussy Riot Марии Алехиной наказания в виде ограничения свободы на реальный срок в колонии, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.

Соответствующее решение огласил судья Сергей Артемов. Алехиной предстоит отбывать 21 день в колонии общего режима.

"Решение суда будет обжаловано", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Даниил Берман в среду.

Сама Алехина участия в судебном заседании не принимала и ходатайствовала о рассмотрении в ее отсутствие.

"Алехина будет взята под стражу с момента ее фактического задержания", - говорится в постановлении суда.

В ходе заседания представитель прокуратуры поддержал позицию ФСИН и также настаивал на замене Алехиной наказания.

Защитник Берман в свою очередь заявлял, что замена Алехиной наказания несоразмерно ее нарушениям и просил суд отказать в удовлетворении ходатайства.

В начале апреля столичное управление ФСИН обратилось в суд с ходатайством о замене наказания Алехиной в связи с ее нарушениями ограничений, возложенных приговором.

10 сентября 2021 года Преображенский суд признал Алехину виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33 - частью 1 статьи 236 УК РФ (подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшему угрозу массового заболевания людей), и назначил ей наказание в виде одного года ограничения свободы.

С начала 2022 года Алехина неоднократно задерживалась полицией и провела под административными арестами 90 дней.