Правительство отложило до конца года проверки виноделов по сертификации

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Правительство ввело до 31 декабря 2021 года мораторий на проверки виноделов и дистрибьютеров на предмет классификации их продукции и ее соответствия ее сертификации новым требованиям закона. Такое постановление от 22 октября опубликовано на официальном портале правовой информации.

До этого времени также нельзя будет изымать у бизнеса продукцию и привлекать компании к административной ответственности.

Документ называется "Об особенностях осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, предметом которых является соблюдение требований к винодельческой продукции, установленных федеральным законом "О виноградарстве и виноделии в Российской федерации", в части ее классификации".

Ранее предполагалось, что мораторий на проверки продлится до 1 октября 2021 года, затем появился проект постановления, в котором предлагалось сдвинуть дату на год, до 1 октября 2022 года.

Закон "О виноградарстве и виноделии в РФ" вступил в силу 26 июня 2020 года, а 2 июля 2021 года были приняты поправки в закон о госрегулировании алкогольной продукции, призванные унифицировать термины и определения винодельческой продукции и требования к ее сертификации. Чтобы не нарушать закон, виноделам и импортерам спиртного потребуется изменить этикетки на бутылках и принять новые декларации о соответствии на винодельческую продукцию. В правительстве затем предложили ввести мораторий на проверки исполнения новых требований, чтобы бизнес успел распродать оформленные по-старому запасы.

Из-за введения новых требований временно прекращался импорт шампанских вин. Комитету вин Шампани, объединяющего производителей игристого, а затем и министрам не понравилось правило, по которому на задней этикетке они будут обязаны использовать термин "игристое вино". При этом название "Шампанское" кириллицей на задней этикетке разрешили только российским производителям.

Перерыв в поставках продолжался с июля до 15 сентября.