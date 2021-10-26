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Суд отстранил от должности главу горсовета Евпатории Харитоненко

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Евпаторийский городской суд во вторник отстранил Олесю Харитоненко от должности главы горсовета Евпатории.

"Суд удовлетворил ходатайство старшего следователя следственного отдела по Евпатории Главного следственного управления СКР по Республике Крым и Севастополю об отстранении главы муниципального образования городской округ Евпатория - председателя Евпаторийского городского совета II созыва", - говорится в пресс-релизе суда.

Главе муниципального образования предъявлено обвинение в совершении преступления. По какой статье Уголовного кодекса РФ – суд не уточняет.

В курортной Евпатории на западе Крыма проживают более 100 тысяч человек.

Евпатория Крым

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