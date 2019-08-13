"Марш сестер" в поддержку сестер Хачатурян решили перенести

Митинг в поддержку сестер Хачатурян в Санкт-Петербурге Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Заявители марша в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, который несколько лет терроризировал и подвергал насилию девушек, сообщили, что заявленная на 17 августа акция не состоится.

"17 августа точно не будет марша. Мы подали уведомление на массовый пикет 18.08. Ответ на уведомление мы получим только ближе к вечеру пятницы. Как только будет информация - все напишем. Дату пока не меняем, чтобы не спамить лишний раз уведомлениями", - написала в группе мероприятия в фейсбуке активистка Мария Серебрякова.

Ранее мэрия отказывала в согласовании акции 6 и 27 июля, а также 3 августа.

В заявлении организаторов подчеркивается, что они хотят добиться согласованного марша, потому что "понимают страх перед полицейским насилием и финансовыми рисками". "Активисткам, журналисткам, заявительницам угрожают не только пособники племянника Михаила Хачатуряна Арсена, но и представители так называемого "Мужского государства" - женоненавистнической группы. Нам стало известно, что марш могут атаковать мужчины с перцовками, а без полиции - то есть без согласования с мэрией - нам будет нечем от них защититься", - пояснили организаторы.

В июле 2018 года был убит 57-летний Михаил Хачатурян. У него обнаружили множественные колото-резаные ранения шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери погибшего - 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра. Сначала сестер арестовали, но 27 сентября 2018 года по ходатайству следствия суд заменил сестрам содержание под стражей на запрет определенных действий.

В июне 2019 года расследование дела было завершено. Сестрам в окончательной редакции предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (пункт "ж" части 2 статьи 105 УК РФ). Согласно окончательной фабуле дела, мотивом преступления стали многолетние издевательства отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие.

По результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент убийства отца не отдавала отчет своим действиям. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми.

Сестры не признают вину. Их адвокаты настаивают на том, что их уголовное преследование должно быть прекращено.