"Дождь" пожаловался в СКР на угрозы телеведущей за интервью с ЛГБТ-парой

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Телеканал "Дождь" сообщил, что направил в Следственный комитет заявление о возбуждении уголовного дела о препятствовании журналистской деятельности (ч.3 ст. 144 УК) в связи с угрозами, которые поступают ведущей Анне Монгайт.

8 июля в эфир "Дождя" вышла передача "Женщины сверху", в которой Монгайт взяла интервью у однополой пары, снявшейся для обложки журнала Elle.

После эфира в телеграм-канале сообщества "Мужское государство" выложили ссылки на инстаграмы Монгайт и героинь интервью и призвали "передовать им привет" (авторская орфография).

После этого телеведущая стала получать угрозы.

"Редакция телеканала Дождь и учредитель СМИ считают, что поступившие угрозы получены в связи с выполнением редакцией телеканала и лично А.В. Монгайт профессиональной деятельности журналиста. (...) Указанное сообщение является реальной угрозой жизни и здоровью А.В. Монгайт, ее детям, а также угрозу жизни и здоровью сотрудникам редакции телеканала", - указал юрист телеканала Роман Мазаев в заявлении, направленном в СК.

Ранее "Дождь" жаловался в СК из-за анонимной угрозы продюсеру Анне Фиминой "пришить" ее, если она не перестанет "ковыряться в Кавказе". Фимина принимала участие в создании сюжетов, посвященных семейным отношениям в этом регионе.

Сообщество "Мужское государство" объединяет тех, кто разделяет в том числе женоненавистнические и гомофобные взгляды. Оно появилось во "ВКонтакте" в середине 2018 года и заблокировано в 2020 году. Его администратором был Владислав Поздняков, которого в ноябре 2020 года суд в Саратовской области оштрафовал по статье о возбуждении ненависти к "кавказцам, русским женщинам, армянам, гомосексуалистам, силовым органам, азиатам, чернокожим детям, живущим в России". Телеграм-канал сообщества продолжает существовать.