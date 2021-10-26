Глава Крыма усомнился в возможности изменить решение суда по "скифскому золоту"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Европейские судебные инстанции вряд ли изменят решение апелляционного суда Амстердама о передаче Украине "скифского золота" - коллекции артефактов из крымских музеев, такое мнение высказал глава Крыма Сергей Аксенов.

"Других решений, к сожалению, я не ожидаю, даже когда обжалуем (решение суда - ИФ). Ничего мы в европейских инстанциях не добьемся. Думаю, надо ожидать времени, когда создадутся условия, необходимые для того, чтобы коллекция была возвращена назад", - сказал Аксенов во вторник в видеокомментарии.

Он напомнил, что экспонаты, которые находятся в Амстердаме, были найдены в Крыму экспедициями в составе русских ученых, в том числе, специалистов "Эрмитажа".

Музеи Крыма и власти региона назвали решение апелляционного суда политизированным, не исключив обращения с кассацией в Верховный суд Нидерландов.

Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник, Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После присоединения Крыма к России в 2014 году возник вопрос, кому возвращать коллекцию "скифского золота" из 2 тыс. предметов. Крымские музеи в иске к голландскому музею Алларда Пирсона потребовали вернуть экспонаты на полуостров.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что "скифское золото" принадлежит Украине и должно быть передано в Киев. Крымские музеи в январе 2017 года подали апелляционную жалобу. Слушания начались в Апелляционном суде Амстердама в марте 2019 года, вынесение окончательного решения несколько раз переносилось. 26 октября суд постановил передать коллекцию Украине.

Оценочная страховая стоимость "скифского золота" составляет около 2 млн евро, реальная стоимость экспонатов - намного выше, заявляла ранее министр культуры Крыма Арина Новосельская.