"Скифское золото" останется в Нидерландах до окончательного решения Верховного суда

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - "Скифское золото" пока останется в Нидерландах, поскольку на решение амстердамского апелляционного суда может быть подана апелляция в Верховный суд Нидерландов, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь университета Амстердама Яша Ланге.

Апелляционный суд Амстердама во вторник, 26 октября, постановил, что археологический музей Алларда Пирсона в Амстердаме должен вернуть "скифское золото" не властям Крыма, а Украине. Музей Алларда Пирсона организационно относится к университету Амстердама.

"На решение Апелляционного суда, возможно, будет подана апелляция в Верховный суд, следовательно, экспонаты будут надежно храниться в Нидерландах до вынесения окончательных решений", - сообщил собеседник агентства.

Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море".

После присоединения Крыма к России в 2014 году возник вопрос, кому возвращать коллекцию "скифского золота" из 2 тыс. предметов. Крымские музеи в иске к голландскому музею Алларда Пирсона потребовали вернуть экспонаты на полуостров.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что "скифское золото" принадлежит Украине и должно быть передано в Киев. Крымские музеи в январе 2017 года подали апелляционную жалобу. Слушания начались в Апелляционном суде Амстердама в марте 2019 года, вынесение окончательного решения несколько раз переносилось.

Как заявляла ранее министр культуры Крыма Арина Новосельская, оценочная страховая стоимость "скифского золота" составляет около 2 млн евро, реальная стоимость экспонатов - намного выше.