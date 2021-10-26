Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В подмосковном Видном взрыв газа разрушил стену пятиэтажки

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В подмосковном городе Видное произошел взрыв газа в пятиэтажном доме на Советской улице, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, взрыв разрушил одну из стен.

Врачи на месте осмотрели восемь человек, госпитализация никому не потребовалась.

В МЧС Подмосковья подтвердили, что сигнал о хлопке газо-воздушной смеси в Видном поступил дежурным в 13:27 во вторник. Считается, что взрыв случился в квартире 61 дома 14 по Советской улице. На место от МЧС выдвинулись две единицы техники и семь человек.

Днем ранее газ взорвался в пятиэтажке в Набережных Челнах, там обрушились часть крыши и перекрытий между двумя верхними этажами, разрушились несколько квартир, погибла девушка.

Видное Московская область МЧС

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Число случаев COVID-19 в Москве за неделю увеличилось на 14%

Мужчина, женщина и ребенок убиты на западе Москвы

COVID-заболеваемость в Москве снизилась на 20% после роста накануне

Пандемия коронавируса

Москвичи начали закупаться одеждой и косметикой перед нерабочими днями

Москвичи начали закупаться одеждой и косметикой перед нерабочими днями

В Москве и Подмосковье обнаружили трех заболевших с мутацией "дельта"-штамма AY.4.2

В Москве и Подмосковье обнаружили трех заболевших с мутацией "дельта"-штамма AY.4.2

Мосгорсуд отказался отпустить из СИЗО экс-замминистра просвещения Ракову

В Москве восстановили движение по Тверской улице

Пандемия коронавируса

В Москве не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября

Из-за пожара ограничили движение по 1-й Тверской-Ямской в Москве

Из-за пожара ограничили движение по 1-й Тверской-Ямской в Москве

"Почта России" запустила доставку посылок роботами-курьерами "Яндекса" в Москве

"Почта России" запустила доставку посылок роботами-курьерами "Яндекса" в Москве
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });