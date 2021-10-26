В подмосковном Видном взрыв газа разрушил стену пятиэтажки

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В подмосковном городе Видное произошел взрыв газа в пятиэтажном доме на Советской улице, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, взрыв разрушил одну из стен.

Врачи на месте осмотрели восемь человек, госпитализация никому не потребовалась.

В МЧС Подмосковья подтвердили, что сигнал о хлопке газо-воздушной смеси в Видном поступил дежурным в 13:27 во вторник. Считается, что взрыв случился в квартире 61 дома 14 по Советской улице. На место от МЧС выдвинулись две единицы техники и семь человек.

Днем ранее газ взорвался в пятиэтажке в Набережных Челнах, там обрушились часть крыши и перекрытий между двумя верхними этажами, разрушились несколько квартир, погибла девушка.