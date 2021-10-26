Число пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке в Татарстане достигло пяти

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Женщина обратилась в больницу после взрыва газа в доме в Набережных Челнах, она стала пятой пострадавшей в результате этого происшествия.

"Женщина 1973 года рождения обратилась в приемно-диагностическое отделение больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов самостоятельно, откуда после проведения лечебно-диагностических мероприятий была отпущена на амбулаторное лечение", - сообщили журналистам в Минздраве Татарстана.

По состоянию на 7:00 по московскому времени, в больнице находятся трое пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме. Двое из них - 17-летний парень и 70-летний мужчина - в тяжелом состоянии в отделении реанимации. 11-летнего мальчика перевели в Камский детский медицинский центр в Набережных Челнах.

Ранее сообщалось о четверых пострадавших, одна из которых скончалась в больнице.

Взрыв газа произошел вечером в понедельник на четвертом этаже пятиэтажного дома в Набережных Челнах по ул. Татарстан, 25/18. В результате были разрушены шесть квартир на четвертом и пятом этажах, в которых проживали 14 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).