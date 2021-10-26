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Число пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке в Татарстане достигло пяти

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Женщина обратилась в больницу после взрыва газа в доме в Набережных Челнах, она стала пятой пострадавшей в результате этого происшествия.

В РоссииУмерла одна из пострадавших при взрыве газа в доме в Набережных ЧелнахУмерла одна из пострадавших при взрыве газа в доме в Набережных ЧелнахЧитать подробнее

"Женщина 1973 года рождения обратилась в приемно-диагностическое отделение больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов самостоятельно, откуда после проведения лечебно-диагностических мероприятий была отпущена на амбулаторное лечение", - сообщили журналистам в Минздраве Татарстана.

По состоянию на 7:00 по московскому времени, в больнице находятся трое пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме. Двое из них - 17-летний парень и 70-летний мужчина - в тяжелом состоянии в отделении реанимации. 11-летнего мальчика перевели в Камский детский медицинский центр в Набережных Челнах.

Ранее сообщалось о четверых пострадавших, одна из которых скончалась в больнице.

Взрыв газа произошел вечером в понедельник на четвертом этаже пятиэтажного дома в Набережных Челнах по ул. Татарстан, 25/18. В результате были разрушены шесть квартир на четвертом и пятом этажах, в которых проживали 14 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Татарстан Набережные Челны

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