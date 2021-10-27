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Голикова сказала, что период нерабочих дней будет коротким при соблюдении ограничений

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила надежду на то, что период нерабочих дней будет коротким при соблюдении введенных мер профилактики коронавируса, в частности прохождение вакцинации работниками и перевод сотрудников старше 60 лет на удаленный формат работы.

Об этом Голикова заявила на форуме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по будущему в сфере труда.

Она напомнила, что ранее президент России Владимир Путин дал ряд поручений, в числе которых рекомендации и просьба к работодателям: предоставлять работникам, которые прошли вакцинацию, два нерабочих дня после прохождения вакцинации, а также перевод на удаленный формат до прохождения вакцинации работающих пенсионеров с сохранением зарплаты. "Понимаем, что это сложная ситуация (...) гарантируем определенный уровень поддержки", - добавила вице-премьер.

По ее словам, сейчас "у нас достаточно сложный период, который мы переживаем, мы думали, что нам удалось всем вместе поставить под контроль пандемию и мы научились ей управлять, однако она тоже ставит перед нами новые вызовы".

"Достаточно большой рост заболевших, высокие показатели смертности говорят нам с вами о том, что мы должны максимально быть консолидированными и те ограничительные меры, которые мы с вами сегодня консолидированно выработали, и здесь я обращаюсь ко всем работодателям, к профсоюзной стороне, то, о чем мы неоднократно говорили, о необходимости профилактики, о необходимости вакцинации, сегодня выходит на повестку дня как тема номер один", - подчеркнула вице-премьер.

Ранее Путин подписал указ о нерабочих днях в период с 30 октября по 7 ноября. Руководители субъектов РФ, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в своих регионах, вправе устанавливать дополнительные нерабочие дни до 30 октября или после 7 ноября.

Хроника 09 января 2020 года – 27 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова Коронавирус

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