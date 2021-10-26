Россияне cмогут привиться сразу против COVID и гриппа уже в период нерабочих дней

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Граждане России смогут одновременно получить прививки от коронавируса и гриппа уже в предстоящие нерабочие дни, сообщил во вторник главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, профессор Владимир Чуланов.

"Все возможности для этого имеются, и есть достаточно вакцин и от COVID-19, и от гриппа, поэтому сегодня надо использовать эту возможность, и каждый, может быть как раз в эти семь дней, которые у нас будут свободны, может прийти и привиться от обеих инфекций одновременно", - сказал Чуланов на пресс-конференции в "Интерфаксе", посвященной вопросам снижения риска заболеваемости и сохранения здоровья в предстоящие нерабочие дни.

В минувшую пятницу, 22 октября, Минздрав РФ одобрил совместное введение вакцины против коронавируса "Спутник V" и препаратов для профилактики гриппа, соответствующие изменения внесены в инструкцию по применению "Спутника V".

При этом при одновременной вакцинации препараты должны вводиться в разные части тела, например, в левое и правое плечо, подчеркнули в министерстве.