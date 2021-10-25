В Смольном пока не ждут продления нерабочих дней после 7 ноября

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Власти Петербурга сейчас не видят оснований для продления ковид-ограничений после 7 ноября, заявил на видеоконференции с предпринимателями вице-губернатор Борис Пиотровский.

Губернатор региона Александр Беглов ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, в полном соответствии с президентским указом.

Пиотровский обратил внимание, что в этот период жизнь в городе не будет полностью парализована: "У нас работают театры, но по QR-коду (...) У нас продолжают работать музеи".

По его словам, парки в Петербурге закрывать не собираются, но там нельзя будет проводить массовые мероприятия.

По подсчетам Пиотровского, за время нерабочих дней число людей в транспорте должно уменьшиться в два раза.

Регионы имеют право продлевать период нерабочих дней или начинать его раньше даты из президентского указа, в зависимости от конкретной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. В Москве и Подмосковье нерабочие дни решили ввести с 28 октября, еще в шести регионах - с 25 октября.