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Силовики пришли с проверкой в администрацию Керчи

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов проводят в среду следственные действия в администрации Керчи, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Правоохранители пришли в администрацию в рамках проверки поступившей информации о коррупционных нарушениях – откатах. Проверка инициирована властями Крыма", - сказал собеседник агентства.

По сведениям источника, уголовное дело по данному факту пока не возбуждено.

Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил факт проверки, но назвал ее плановой.

"Сотрудники силовых структур проводят в администрации Керчи проверку эффективности расходования бюджетных средств. Это плановая проверка. Такие проверки могут быть проведены в администрации любого муниципалитета", - написал он в своем телеграм-канале.

Администрацию Керчи с сентября возглавляет Святослав Брусаков.

Керчь Крым

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