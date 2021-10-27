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В ДНР сообщили об атаке дрона ВСУ на нефтебазу в Донецке

В ДНР сообщили об атаке дрона ВСУ на нефтебазу в Донецке
Фото: Михаил Соколов/ТАСС

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Украинская армия нанесла удар по нефтебазе в Донецке с применением беспилотника, заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах подгруппы безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу Алексей Никоноров.

"ВСУ при помощи БПЛА предприняли попытку повторного подрыва нефтебазы в Кировском районе г. Донецк. Беспилотный летательный аппарат с прикрепленным взрывным устройством упал на одну из цистерн нефтебазы, но сразу не сдетонировал. При попытке обезвредить СВУ произошел взрыв", - говорится в заявлении Никонорова, распространенном в среду представительством ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

В нем также говорится, что жертв и разрушений удалось избежать.

Ранее в Киеве заявили о первом применении на линии соприкосновения в Донбассе ударного беспилотника турецкого производства Bayraktar. Источник в силовых структурах ДНР сообщал "Интерфаксу", что в результате применения дрона никто не пострадал.

ДНР Донбасс Донецк Украина

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