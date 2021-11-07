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Кафе и рестораны в Забайкалье смогут работать с 8 ноября по QR-кодам

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Власти Забайкальского края разрешили с 8 ноября работать кафе и ресторанам, но попасть в них можно будет только при наличии у посетителей QR-кода о вакцинации против коронавируса, сообщает правительство региона.

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"Это же условие касается крупных торговых центров, которые пережили практически полный недельный локдаун. (...) Предприятия бытовых услуг региона тоже могут работать, если вакцинирован их персонал и если свои QR-коды предъявят посетители", - цитирует пресс-служба слова зампредседателя регионального правительства Александра Бардалеева.

До 12 ноября дети младше 18 лет не смогут попасть в кафе и торговые центры даже в сопровождении взрослых. Также им запрещено посещать театры, концертные организации, кинотеатры, аттракционы, цирки, музеи, зоопарки.

По информации пресс-службы, некоторые введенные ранее ограничения власти Забайкалья продлили до 14 ноября. Так, в Чите и Читинском районе, Краснокаменске, Агинском Бурятском округе не работают СПА-салоны, косметические кабинеты, солярии, сауны, массажные салоны, зоопарки, находящиеся в зданиях.

Во всем регионе закрыты детские развлекательные центры, игровые комнаты, детские игровые зоны, батутные центры.

Как сообщалось, с 8 по 14 ноября включительно в Чите и населенных пунктах 31 района региона введена дистанционная форма занятий для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги начального, общего, основного общего и среднего общего образования.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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