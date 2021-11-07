Кафе и рестораны в Забайкалье смогут работать с 8 ноября по QR-кодам

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Власти Забайкальского края разрешили с 8 ноября работать кафе и ресторанам, но попасть в них можно будет только при наличии у посетителей QR-кода о вакцинации против коронавируса, сообщает правительство региона.

"Это же условие касается крупных торговых центров, которые пережили практически полный недельный локдаун. (...) Предприятия бытовых услуг региона тоже могут работать, если вакцинирован их персонал и если свои QR-коды предъявят посетители", - цитирует пресс-служба слова зампредседателя регионального правительства Александра Бардалеева.

До 12 ноября дети младше 18 лет не смогут попасть в кафе и торговые центры даже в сопровождении взрослых. Также им запрещено посещать театры, концертные организации, кинотеатры, аттракционы, цирки, музеи, зоопарки.

По информации пресс-службы, некоторые введенные ранее ограничения власти Забайкалья продлили до 14 ноября. Так, в Чите и Читинском районе, Краснокаменске, Агинском Бурятском округе не работают СПА-салоны, косметические кабинеты, солярии, сауны, массажные салоны, зоопарки, находящиеся в зданиях.

Во всем регионе закрыты детские развлекательные центры, игровые комнаты, детские игровые зоны, батутные центры.

Как сообщалось, с 8 по 14 ноября включительно в Чите и населенных пунктах 31 района региона введена дистанционная форма занятий для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги начального, общего, основного общего и среднего общего образования.