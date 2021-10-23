В Забайкалье с понедельника вводят QR-коды для посещения учреждений культуры и спорта

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Забайкальском крае вводят посещение общественных мест по QR-кодам с 25 октября. Соответствующее постановление подписал в субботу губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

QR-коды, сертификаты о прививках от COVID-19 и справки, подтверждающие перенесенное заболевание, необходимо будет предъявлять при посещении физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров, музеев, зоопарков, гостиниц, кинотеатров, театров и других общественных мест, говорится в тексте указа.

Уточняется, что QR-код можно будет предъявить на электронном устройстве или в распечатанном виде.

Ранее большую часть работодателей Забайкалья обязали вакцинировать от коронавируса 80% сотрудников до 8 декабря.

На Дальнем Востоке пропускную систему приняли в Амурской области, Якутии, Приморском крае, Магаданской области, Еврейской АО и Камчатском крае. В Хабаровском крае пока изучают техническую возможность. Власти Сахалинской области в минувшую пятницу заявили, что не будут вводить QR-коды.