Украинские военные опровергли присутствие в донецком селе Старомарьевке

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Украинских военных нет в пределах населенного пункта нет Старомарьевка в Донбассе, сообщила в субботу 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" на своей странице в Facebook.

"26 октября с целью охраны рабочей группы, которая проводила мероприятия по оказанию гуманитарной помощи жителям населенного пункта Старомарьевка и по просьбе руководства местной военно-гражданской администрации, группа военнослужащих механизированной бригады заняла наблюдательные посты в окрестностях населенного пункта и обеспечила безопасное пребывание гражданских лиц в нем", - говорится в сообщении.

После завершения работы гуманитарной миссии в тот же день все военнослужащие бригады, задействованные в охране рабочей группы, покинули Старомарьевку и вернулись к месту несения службы на линии соприкосновения в Донбассе в соответствии с минскими договоренностями. На сегодняшний день ни одного военнослужащего бригады в пределах населенного пункта Старомарьевка нет, утверждается в сообщении.

Ранее в субботу стало известно, что Следственный комитет России начал проверку данных об удержании в плену украинскими силовиками почти 37 россиян в селе Старомарьевка в "серой зоне" на линии разграничения сторон конфликта в Донбассе. По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, в этой ситуации может идти речь о нарушении положений конвенции, запрещающих меры принуждения физического или морального порядка, а также ограничения на свободное перемещение гражданского населения.

"При подтверждении данных о преступлениях в отношении жителей Старомарьевки председатель СКР поручил по результатам процессуальной проверки незамедлительно возбудить уголовное дело по ст.356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением), а также принять меры к установлению конкретных лиц, причастных к этому и организовать их розыск, чтобы впоследствии они предстали перед судом", - заявила Петренко.

26 октября ряд СМИ сообщил, что украинские подразделения заняли село Старомарьевка, находящееся в "серой зоне" в Донбассе, однако Киев опроверг эту информацию. 29 октября МИД РФ распространил комментарий "в связи с сообщениями ряда СМИ о том, что вооруженными силами Украины удерживаются в плену 37 граждан России, проживающие в находящемся в "серой зоне" селе Старомарьевка". По данным МИД, в село периодически наведываются украинские военные для проведения "фильтрационных мероприятий". В начале недели у граждан, имеющих паспорта России и ДНР, изымались документы, а их владельцы подвергались насильственным действиям. Это вызвало вооруженную эскалацию, которая обсуждалась на заседании Контактной группы 27 октября. На Смоленской площади отметили, что "во время обстрелов пострадали только здания, но не люди".