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Украинские военные опровергли присутствие в донецком селе Старомарьевке

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Украинских военных нет в пределах населенного пункта нет Старомарьевка в Донбассе, сообщила в субботу 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" на своей странице в Facebook.

"26 октября с целью охраны рабочей группы, которая проводила мероприятия по оказанию гуманитарной помощи жителям населенного пункта Старомарьевка и по просьбе руководства местной военно-гражданской администрации, группа военнослужащих механизированной бригады заняла наблюдательные посты в окрестностях населенного пункта и обеспечила безопасное пребывание гражданских лиц в нем", - говорится в сообщении.

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После завершения работы гуманитарной миссии в тот же день все военнослужащие бригады, задействованные в охране рабочей группы, покинули Старомарьевку и вернулись к месту несения службы на линии соприкосновения в Донбассе в соответствии с минскими договоренностями. На сегодняшний день ни одного военнослужащего бригады в пределах населенного пункта Старомарьевка нет, утверждается в сообщении.

Ранее в субботу стало известно, что Следственный комитет России начал проверку данных об удержании в плену украинскими силовиками почти 37 россиян в селе Старомарьевка в "серой зоне" на линии разграничения сторон конфликта в Донбассе. По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, в этой ситуации может идти речь о нарушении положений конвенции, запрещающих меры принуждения физического или морального порядка, а также ограничения на свободное перемещение гражданского населения.

"При подтверждении данных о преступлениях в отношении жителей Старомарьевки председатель СКР поручил по результатам процессуальной проверки незамедлительно возбудить уголовное дело по ст.356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением), а также принять меры к установлению конкретных лиц, причастных к этому и организовать их розыск, чтобы впоследствии они предстали перед судом", - заявила Петренко.

26 октября ряд СМИ сообщил, что украинские подразделения заняли село Старомарьевка, находящееся в "серой зоне" в Донбассе, однако Киев опроверг эту информацию. 29 октября МИД РФ распространил комментарий "в связи с сообщениями ряда СМИ о том, что вооруженными силами Украины удерживаются в плену 37 граждан России, проживающие в находящемся в "серой зоне" селе Старомарьевка". По данным МИД, в село периодически наведываются украинские военные для проведения "фильтрационных мероприятий". В начале недели у граждан, имеющих паспорта России и ДНР, изымались документы, а их владельцы подвергались насильственным действиям. Это вызвало вооруженную эскалацию, которая обсуждалась на заседании Контактной группы 27 октября. На Смоленской площади отметили, что "во время обстрелов пострадали только здания, но не люди".

Старомарьевка Донбасс Украина

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