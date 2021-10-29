Белоруссия из-за пандемии запретила вывоз кислорода

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии ввело запрет на вывоз кислорода сроком на шесть месяцев в связи с пандемией коронавируса.

Решение утверждено постановлением Совмина №616, которое опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

В соответствии с документом, запрет на вывоз кислорода распространяется, в том числе, и на страны ЕАЭС.

Под действие документа подпадает кислород газообразный и жидкий медицинский, а также кислород газообразный и жидкий технический.

Исключение составляет кислород, вывозимый в рамках гуманитарной помощи другим государствам и перемещаемый в рамках международных транзитных перевозок.

Правительство поручило МИДу уведомить о принятом решении Евразийскую экономическую комиссию.

Кроме того, в соответствии с другим постановлением Совмина - №614, кислород газообразный и жидкий (фармацевтическая субстанция) добавлен в перечень лекарственных средств, цены на которые регулируются министерством здравоохранения.