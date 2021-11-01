Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Набережных Челнах проверят все газовое хозяйство после взрыва

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил провести в городе полную проверку газового хозяйства после взрыва в жилом пятиэтажном доме 25 октября, сообщила его пресс-секретарь Римма Мухаметзянова. Особое внимание будет уделено неблагополучным квартирам, добавила она.

Взрыв, который произошел вечером 25 октября, разрушил несколько квартир на четвертом и пятом этажах в панельном доме. Погибла молодая женщина. Пострадали дети. Взрыв случился в квартире №162 на четвертом этаже.

70-летний жилец этой квартиры был госпитализирован с травмами. Вскоре он стал фигурантом уголовного дела об убийстве, совершенном общеопасным способом. По версии следствия, он устроил взрыв намеренно. В СК уже выяснили, что он жил один, состоял на учете у нарколога в связи с пьянством и с 2010 года его квартира была отключена от газоснабжения.

Кроме дела об убийстве, в связи со взрывом было возбуждено и уголовное дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК).

Наиль Магдеев Набережные Челны Татарстан СКР

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В России за сутки зафиксировано 40,4 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки зафиксировано 40,4 тыс. новых случаев COVID-19

Зюганов сообщил о внутрипартийной проверке инцидента с Рашкиным

Зюганов сообщил о внутрипартийной проверке инцидента с Рашкиным

Умер предполагаемый виновник взрыва газа в Набережных Челнах

Умер предполагаемый виновник взрыва газа в Набережных Челнах
Пандемия коронавируса

Эксперт заявил, что в РФ встречается до 10 сублиний "дельта"-штамма COVID

Замглавы Ростова Великого арестовали по делу о взятках

Александр Бастрыкин: в России назрел вопрос кодификации миграционного законодательства

Александр Бастрыкин: в России назрел вопрос кодификации миграционного законодательства

Глава Тувы сообщил, что погибшие девочки были сброшены с балкона

В Новосибирске трое рабочих провалились в яму с кипятком в подвале лицея

Бастрыкин потребовал ввести геномную регистрацию всех трудовых мигрантов

Бастрыкин потребовал ввести геномную регистрацию всех трудовых мигрантов

Что случилось этой ночью: понедельник, 1 ноября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });