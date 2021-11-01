В Набережных Челнах проверят все газовое хозяйство после взрыва

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил провести в городе полную проверку газового хозяйства после взрыва в жилом пятиэтажном доме 25 октября, сообщила его пресс-секретарь Римма Мухаметзянова. Особое внимание будет уделено неблагополучным квартирам, добавила она.

Взрыв, который произошел вечером 25 октября, разрушил несколько квартир на четвертом и пятом этажах в панельном доме. Погибла молодая женщина. Пострадали дети. Взрыв случился в квартире №162 на четвертом этаже.

70-летний жилец этой квартиры был госпитализирован с травмами. Вскоре он стал фигурантом уголовного дела об убийстве, совершенном общеопасным способом. По версии следствия, он устроил взрыв намеренно. В СК уже выяснили, что он жил один, состоял на учете у нарколога в связи с пьянством и с 2010 года его квартира была отключена от газоснабжения.

Кроме дела об убийстве, в связи со взрывом было возбуждено и уголовное дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК).