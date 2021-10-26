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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

СК выяснил, что жилец взорвавшейся квартиры в Татарстане был на учете у нарколога

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В Набережных Челнах жилец квартиры на четвертом этаже пятиэтажки, в которой 25 октября взорвался газ, жил там один. Как выяснили в СК, он состоял на учете у нарколога из-за алкоголизма.

"При этом в 2010 году он отказался от предоставления услуг газоснабжения, и на газопровод, подходящий к газовой плите, была установлена металлическая заглушка", - говорится в пресс-релизе.

По версии следствия, в доме взорвался газ в результате утечки. Проверяются версии, по которым взрыв мог произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению либо из-за неправильной эксплуатацией газового оборудования, сообщили в СК.

70-летний хозяин квартиры госпитализирован. Его 22-летняя соседка погибла. Также в больницу попали двое детей. Ранее сообщалось о пятерых пострадавших.

"Газпром трансгаз Казань" 25 октября сообщил, что квартира №162, где произошел взрыв, с 2010 года была отключена от газоснабжения из-за нарушений жильцов. 9 марта 2021 года квартиру проверяли, заглушка была на месте.

Источник "Интерфакса" предположил, что живущего в квартире пенсионера отключили от газоснабжения за неуплату. Он мог самовольно подключиться к газовой трубе, врезка оказалась негерметичной.

Набережные Челны СКР Татарстан Газпром трансгаз Казань

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