Взрыв дома в Набережных Челнах будут расследовать как убийство

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - 70-летний хозяин квартиры дома в Набережных Челнах, где 25 октября произошел взрыв, стал фигурантом дела об убийстве, которое возбудил в четверг Следственный комитет.

Следователи пришли к выводу о том, что к взрыву в жилом доме привели умышленные действия владельца квартиры.

Взрывом разрушило несколько квартир на двух этажах пятиэтажки. Подозреваемый пострадал при взрыве и был госпитализирован вместе с еще четырьмя соседями. Его 22-летняя соседка погибла от полученных травм.

В СК выяснили, что он жил один и состоял на учете у врача-нарколога в связи со злоупотреблением спиртными напитками. C 2010 года его квартира был отключена от газоснабжения, на газопровод, подходящий к газовой плите, была установлена металлическая заглушка. Ранее "Газпром трансгаз Казань" отмечал, что при проверке квартиры 9 марта 2021 года заглушка была на месте.

К версии о том, что взрыв произошел неслучайно, следователи пришли, осматривая место происшествия.

Скоро следствие попросит суд его арестовать как обвиняемого по п. "е" ч.2 ст. 105 УК (убийство, совершенное общеопасным способом).

Первоначально уголовное дело по факту взрыва возбудили по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК).

Среди версий случившегося рассматривалась некачественная работа газовой службы или неправильное использование газового оборудования.