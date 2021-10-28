Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Взрыв дома в Набережных Челнах будут расследовать как убийство

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - 70-летний хозяин квартиры дома в Набережных Челнах, где 25 октября произошел взрыв, стал фигурантом дела об убийстве, которое возбудил в четверг Следственный комитет.

Следователи пришли к выводу о том, что к взрыву в жилом доме привели умышленные действия владельца квартиры.

Взрывом разрушило несколько квартир на двух этажах пятиэтажки. Подозреваемый пострадал при взрыве и был госпитализирован вместе с еще четырьмя соседями. Его 22-летняя соседка погибла от полученных травм.

В СК выяснили, что он жил один и состоял на учете у врача-нарколога в связи со злоупотреблением спиртными напитками. C 2010 года его квартира был отключена от газоснабжения, на газопровод, подходящий к газовой плите, была установлена металлическая заглушка. Ранее "Газпром трансгаз Казань" отмечал, что при проверке квартиры 9 марта 2021 года заглушка была на месте.

К версии о том, что взрыв произошел неслучайно, следователи пришли, осматривая место происшествия.

Скоро следствие попросит суд его арестовать как обвиняемого по п. "е" ч.2 ст. 105 УК (убийство, совершенное общеопасным способом).

Первоначально уголовное дело по факту взрыва возбудили по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК).

Среди версий случившегося рассматривалась некачественная работа газовой службы или неправильное использование газового оборудования.

Набережные Челны СКР Татарстан Газпром трансгаз Казань

Новости по теме

Новости

Адвокат Павлов сообщил, что объявлен в розыск

Суд дисквалифицировал мэра Геленджика за административное правонарушение

Пандемия коронавируса

В Воронежской области COVID-больных начали размещать в роддомах

Производители алкоголя предложили усилить контроль за самогоноварением в РФ

Производители алкоголя предложили усилить контроль за самогоноварением в РФ

РКН заблокировал сайт "Проекта" за материалы нежелательной НПО

РКН заблокировал сайт "Проекта" за материалы нежелательной НПО
Пандемия коронавируса

Минобороны РФ развернет в Подмосковье ковид-госпиталь

Для авторов скандального фото на фоне Покровского собора запросили почти по году колонии

Пандемия коронавируса

В РФ могут появиться две назальные вакцины на основе "Спутника V"

В РФ могут появиться две назальные вакцины на основе "Спутника V"
Пандемия коронавируса

Песков опроверг сообщения о перезапуске информационной кампании по вакцинации

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });