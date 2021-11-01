В Севастополе прекратят работу блокпосты для ограничения въезда из-за COVID

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Контрольные пункты, организованные на въездах в Севастополь для проверки QR-кодов, прекращают работу, сообщил в понедельник губернатор Михаил Развожаев.

"Три дня, которые полноценно отработали наши блокпосты, дали те эффекты, которые были нам необходимы – значительное снижение туристического потока. Сейчас в большей степени они приносят сложности севастопольцам... Предлагаю, и такое решение уже принято, сегодня работу блокпостов завершить", - сказал губернатор на заседании правительства города.

Контрольные пункты на въездах в Севастополь начали работу в ночь на 30 октября. Предполагалось, что они будут действовать в период нерабочих дней.

Всего было организовано восемь блокпостов: семь на автомобильных дорогах и один на железнодорожном вокзале. На каждом круглосуточно дежурили 8-15 человек – сотрудники МВД, органов исполнительной власти, казаки и дружинники. Они проверяли документы и измеряли температуру у всех, кто пересекал границу региона. Основанием для пропуска являлись два вида документов – подтверждение вакцинации от коронавируса либо перенесенного не позднее шести месяцев назад заболевания.

Ситуацию с коронавирусом в Севастополе власти называют сложной, свободно около 5% больничных коек. Новые высокие показатели после летних максимумов начали фиксировать во второй декаде октября. Антирекорд по приросту новых случаев обновился в октябре 17 раз. Всего диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 39 тыс. человек, более 1,3 тыс. пациентов умерли.