Блокпосты на въездах в Севастополь за день развернули 207 машин

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В субботу 207 автомобилей не смогли попасть в Севастополь после проверки QR-кодов у пассажиров на контрольных пунктах, сообщили в пресс-службе правительства города.

На блокпосту железнодорожного вокзала проверяющие выявили десять человек без документов. Эти пассажиры за свой счет покупали билеты и отправлялись обратно.

"Мы отмечаем, что транспортный поток в целом незначительный. Благодарим граждан за сознательность и за то, что услышали наш призыв ограничить свое перемещение, стараясь не совершать поездки без крайней необходимости", - заявил заместитель директора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

Контрольные пункты развернуты на всех въездах в Севастополь на период нерабочих дней. Всего организовано восемь блокпостов: семь на автомобильных дорогах и один на железнодорожном вокзале. На каждом круглосуточно дежурят 8-15 человек - сотрудники МВД, органов исполнительной власти, казаки и дружинники. Они проверяют документы и измеряют температуру у всех, кто пересекает границу региона. Основанием для пропуска являются два вида документов: подтверждение вакцинации от коронавируса либо перенесенного не позднее шести месяцев назад заболевания.

Ситуацию с коронавирусом в Севастополе власти называют сложной, свободно около 5% больничных коек. Новые высокие показатели после летних максимумов начали фиксировать во второй декаде октября. Антирекорд по приросту новых случаев обновился в октябре 16 раз. Всего диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 38 тысяч человек, более 1,3 тыс. пациентов умерли.