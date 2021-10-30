Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Блокпосты на въездах в Севастополь за день развернули 207 машин

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В субботу 207 автомобилей не смогли попасть в Севастополь после проверки QR-кодов у пассажиров на контрольных пунктах, сообщили в пресс-службе правительства города.

На блокпосту железнодорожного вокзала проверяющие выявили десять человек без документов. Эти пассажиры за свой счет покупали билеты и отправлялись обратно.

"Мы отмечаем, что транспортный поток в целом незначительный. Благодарим граждан за сознательность и за то, что услышали наш призыв ограничить свое перемещение, стараясь не совершать поездки без крайней необходимости", - заявил заместитель директора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

Контрольные пункты развернуты на всех въездах в Севастополь на период нерабочих дней. Всего организовано восемь блокпостов: семь на автомобильных дорогах и один на железнодорожном вокзале. На каждом круглосуточно дежурят 8-15 человек - сотрудники МВД, органов исполнительной власти, казаки и дружинники. Они проверяют документы и измеряют температуру у всех, кто пересекает границу региона. Основанием для пропуска являются два вида документов: подтверждение вакцинации от коронавируса либо перенесенного не позднее шести месяцев назад заболевания.

Ситуацию с коронавирусом в Севастополе власти называют сложной, свободно около 5% больничных коек. Новые высокие показатели после летних максимумов начали фиксировать во второй декаде октября. Антирекорд по приросту новых случаев обновился в октябре 16 раз. Всего диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 38 тысяч человек, более 1,3 тыс. пациентов умерли.

Севастополь

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 30 октября

СКР начал расследование после обстрела поселка в Донбассе с помощью беспилотника

Пандемия коронавируса

Мурашко рекомендовал применять "Спутник Лайт" для повторной вакцинации

Мурашко рекомендовал применять "Спутник Лайт" для повторной вакцинации

Путин призвал страны G20 нормализовать денежно-кредитную политику

В России зафиксировали новый максимум по числу заболевших COVID-19

В России зафиксировали новый максимум по числу заболевших COVID-19

Патрушев заявил о готовности РФ хранить отработанное ядерное топливо из других стран

Умер диктор Игорь Кириллов

Умер диктор Игорь Кириллов

Приставы начали процедуру принудительного взыскания с Facebook 17 млн рублей

Пандемия коронавируса

В Забайкальском крае ввели новые ограничения на период нерабочей недели

В Забайкальском крае ввели новые ограничения на период нерабочей недели

В ДТП с "Камазом" в Ингушетии погибли женщина с младенцем и пострадали восемь детей

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });