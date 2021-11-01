Четыре ТЦ в Симферополе эвакуировали из-за сообщения о минировании

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники оперативных служб проверяют здания четырех крупнейших торговых центров Симферополя из-за сообщения о взрывных устройствах, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в понедельник.

"Оперативники проверяют поступившее вечером сообщение о минировании четырех торговых центров в Симферополе: "Меганом", "FM", "Лоцман" и "Центрум", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" пока не располагает.

Указанные торговые центры находятся в разных частях города. Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео эвакуации.