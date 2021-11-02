Сотрудники ФСБ задержали главу администрации крымского Белогорска

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники ФСБ задержали главу администрации города Белогорск, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Сотрудниками ФСБ задержан с поличным при получении взятки глава администрации города Белогорск Белогорского района Игорь Сергеевич Ипатко. Благодарю коллег из ФСБ за высокий профессионализм и верность долгу", - написал Аксенов в своем телеграм-канале во вторник.

В пресс-службе управления ФСБ России по Крыму и Севастополю "Интерфаксу" подтвердил информацию о задержании чиновника.

"Он был задержан накануне в Симферополе при получении взятки в размере 1,4 млн рублей за покровительство предпринимательской деятельности", - сказали в пресс-службе.

Ипатко возглавляет администрацию Белогорска, население которого составляет около 20 тысяч человек, с 2019 года.