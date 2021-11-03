Власти Камчатки ввели систему QR-кодов в межмуниципальном транспорте

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Камчатском крае с 23 ноября поездки на межмуниципальных автобусах и авиаполеты по местным направлениям будут возможны при предъявлении QR-кодов о вакцинации, сообщает в среду пресс-служба краевого правительства.

"Начиная с 23 ноября, мы будем вводить этот инструмент для межмуниципальных перевозок, как авиационным, так и наземным транспортом", - приводятся в сообщении слова губернатора Владимира Солодова.

Солодов отметил, что такое расширение использования QR-кодов позволит избежать необходимости прохождения тестирования перед каждым перелетом или поездкой, но одновременно позволит обеспечить безопасность пассажиров, перемещающихся между районами.

"Принятые меры уже дают свой эффект: мы видим, что количество вакцинированных на Камчатке превысило 50% от плана, а это значит, что мы уверенно движемся к достижению коллективного иммунитета, который позволит оставить позади все невзгоды и ограничения, связанные с эпидемией. Уверен, это то, что больше всего хочет сейчас каждый из нас", - сказал губернатор.

С 23 ноября QR-коды будут требоваться при посадке на авиатранспорт по всем направлениям Камчатского края и на междугородние автобусы, следующие из Петропавловска-Камчатского в поселки Октябрьский, Эссо, Ключи и Усть-Камчатск. Помимо QR-кода о вакцинации, проезд и пролет будут разрешены при предъявлении QR-кода или сертификата переболевшего (если с даты выздоровления прошло не более полугода), либо медсправки о противопоказаниях к прививке. Надо будет предъявить и удостоверение личности.

С 30 октября на Камчатке продлен масочный режим и введены новые антиковидные ограничения. Кафе и рестораны полуострова с 30 октября не могут работать после 23 часов, невакцинированные граждане старше 65 лет должны быть переведены на дистанционный режим работы.