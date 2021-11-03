Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Власти Камчатки ввели систему QR-кодов в межмуниципальном транспорте

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Камчатском крае с 23 ноября поездки на межмуниципальных автобусах и авиаполеты по местным направлениям будут возможны при предъявлении QR-кодов о вакцинации, сообщает в среду пресс-служба краевого правительства.

"Начиная с 23 ноября, мы будем вводить этот инструмент для межмуниципальных перевозок, как авиационным, так и наземным транспортом", - приводятся в сообщении слова губернатора Владимира Солодова.

Солодов отметил, что такое расширение использования QR-кодов позволит избежать необходимости прохождения тестирования перед каждым перелетом или поездкой, но одновременно позволит обеспечить безопасность пассажиров, перемещающихся между районами.

"Принятые меры уже дают свой эффект: мы видим, что количество вакцинированных на Камчатке превысило 50% от плана, а это значит, что мы уверенно движемся к достижению коллективного иммунитета, который позволит оставить позади все невзгоды и ограничения, связанные с эпидемией. Уверен, это то, что больше всего хочет сейчас каждый из нас", - сказал губернатор.

С 23 ноября QR-коды будут требоваться при посадке на авиатранспорт по всем направлениям Камчатского края и на междугородние автобусы, следующие из Петропавловска-Камчатского в поселки Октябрьский, Эссо, Ключи и Усть-Камчатск. Помимо QR-кода о вакцинации, проезд и пролет будут разрешены при предъявлении QR-кода или сертификата переболевшего (если с даты выздоровления прошло не более полугода), либо медсправки о противопоказаниях к прививке. Надо будет предъявить и удостоверение личности.

С 30 октября на Камчатке продлен масочный режим и введены новые антиковидные ограничения. Кафе и рестораны полуострова с 30 октября не могут работать после 23 часов, невакцинированные граждане старше 65 лет должны быть переведены на дистанционный режим работы.

Камчатский край коронавирус COVID-19

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Гинцбург объяснил принцип работы теста на наличие вакцинации от COVID-19

Гинцбург объяснил принцип работы теста на наличие вакцинации от COVID-19

Основатель Group-IB Сачков пожаловался на отсутствие необходимых лекарств в СИЗО

Более 20 перенаправленных из-за тумана в Москве рейсов вылетели из Нижнего Новгорода

Более 20 перенаправленных из-за тумана в Москве рейсов вылетели из Нижнего Новгорода

Обвиняемый в госизмене Сафронов помещен в карцер в СИЗО "Лефортово"

Обвиняемый в госизмене Сафронов помещен в карцер в СИЗО "Лефортово"

Из Нижнего Новгорода вылетели 17 рейсов, перенаправленных из-за тумана в Москве

В аэропорту Нижнего Новгорода остаются около 1,5 тыс. пассажиров, летевших в Москву

В аэропорту Нижнего Новгорода остаются около 1,5 тыс. пассажиров, летевших в Москву

Что произошло за день: вторник, 2 ноября

Пандемия коронавируса

Эксперт Минздрава выступил против выдачи QR-кодов неофициально переболевшим COVID

Эксперт Минздрава выступил против выдачи QR-кодов неофициально переболевшим COVID

МВД сообщило о возможном задержании сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева

МВД сообщило о возможном задержании сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева

Почти 100 программам угрожает исключение из реестра российского ПО

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });