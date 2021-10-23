На Камчатке с 30 октября введут QR-коды для посещения общественных мест

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Оперативный штаб в Камчатском крае принял решение ввести в регионе с понедельника, 30 октября, систему QR-кодов для посещения общественных мест, сообщает в субботу пресс-служба правительства края со ссылкой на главу Камчатки Владимира Солодова.

Губернатор отметил, что в правительство края и к нему лично в связи с объявленными в России нерабочими днями с 30 октября по 7 ноября поступило множество обращений от предпринимателей.

"С учетом более-менее стабильной эпидемиологической ситуации в крае бизнес просит не закрывать полностью работу предприятий. Считаю, что мы можем на это пойти, соблюдая при этом необходимые требования безопасности. Поэтому оперативным штабом принято решение не закрывать полностью учреждения, а дать возможность работать с посетителями, которые с помощью QR-кодов смогут подтвердить наличие вакцинации от коронавируса или уже перенесенной инфекции", - сказал глава региона.

По его словам, система коснется учреждений общепита, фитнес-залов, театров, музеев, библиотек, а также будет распространяться на конгрессно-выставочные мероприятия и любые собрания свыше 40 человек.

"Такие ограничения позволят не закрывать полностью общественную активность и досуг", - подчеркнул губернатор.

Как сообщалось, с 1 ноября на полуострове перестанут принимать на сезонную работу местных жителей, не прошедших вакцинацию от COVID-19. Привлекать на работу непривитых вахтовиков запретили руководителям рыбохозяйственных, горнодобывающих и строительных компаний. Раньше такие ограничения касались только вахтовиков, прибывающих на Камчатку из других регионов.

Камчатский край стал шестым регионом на Дальнем Востоке, где вводится пропускная система. Такие решение уже приняли в Амурской области, Якутии, Приморском крае, Магаданской области и Еврейской автономной области. Не исключают введения QR-кодов и в Забайкалье. В Хабаровском крае пока изучают техническую возможность. Власти Сахалинской области в минувшую пятницу заявили, что не будут вводить QR-коды.