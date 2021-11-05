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В Петербурге при проверке QR-кода разрешили предъявлять другие документы вместо паспорта

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Для подтверждения личности при проверке QR-кода в Петербурге вместо паспорта можно предъявить студенческий или военный билет, пенсионное или служебное удостоверение, сообщается в телеграм-канале вице-губернатора Бориса Пиотровского.

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"При проверке подлинности QR-кода подтвердить свою личность можно будет не только паспортом, но и военным билетом, студенческим билетом, пенсионным удостоверением, служебным удостоверением", - говорится в сообщении.

В телеграм-канале уточняется, что городская администрация продолжает дополнять методические рекомендации по введению QR-кодов в Петербурге.

Гражданам старше 60 лет, у которых нет личного кабинета на портале Госуслуг, в пунктах вакцинации сразу будут выдавать QR-код на бумажном носителе. Также эти горожане смогут предъявить бумажную справку о перенесённом заболевании или медотвод из медицинской организации, сообщается в телеграм-канале вице-губернатора.

Пока QR-коды требуется предъявлять только в театрах, музеях. В гостиницах, пансионатах, домах отдыха, санаториях вместо QR-кода можно показать отрицательный результат ПЦР-теста.

С 8 ноября, когда будет разрешена работа кинотеатров, концертных залов, цирков, QR-код потребуется и там. Кроме того, его необходимо будет предъявлять на конгрессно-выставочных, спортивных мероприятиях.

С 15 ноября вход по QR-кодам становится обязательным для фитнес-клубов, бассейнов, развлекательных заведений и ЗАГСов.

С 1 декабря QR-код необходимо будет предъявлять также в кафе, ресторанах, барах, столовых (кроме заведений общепита на вокзалах и в аэропортах), в розничных магазинах (кроме продовольственных и там, где нет торгового зала, а также кроме аптек и АЗС).

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