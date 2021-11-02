В Петербурге не выявили ни одной смерти, связанной с вакцинацией от COVID

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Иммунологическая комиссия Петербурга рассмотрела с начала кампании в конце прошлого года 12 случаев смерти вакцинированных пациентов с коронавирусом и не нашла связи с прививкой, сообщил во вторник на пресс-конференции председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Мы рассматриваем на иммунологической комиссии те случаи, в которых есть малейшие основания предполагать, заподозрить, что наступление летального исхода могло быть связано непосредственно с вакцинацией. Таких случаев мы рассмотрели 12. Ни в одном из случаев (...) не было оснований утверждать, что наступление летального исхода связано с процедурой вакцинации", - сказал Лисовец.

По его словам, риск наступления летального исхода при COVID-19 снижается в 20 раз и более у привитых в сравнении с теми, кто не вакцинировался. "Даже если человек заболел коронавирусной инфекцией в тяжелой либо в среднетяжелой форме и госпитализировался, то у людей, которые прошли цикл вакцинации, риск наступления летального исхода в три раза ниже, чем у невакцинированных", - отметил чиновник.

"За неделю в (одной из) больниц умерло 27 пациентов с коронавирусной инфекцией, и только один из них был вакцинирован. И это была пациентка с целым набором тяжелой сопутствующей патологии", - сказал Лисовец.