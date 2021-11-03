Беглов к празднику пожелал петербуржцам достичь коллективного иммунитета

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов ко Дню народного единства пожелал петербуржцам здоровья и скорейшего достижения коллективного иммунитета. Его видеообращение распространила пресс-служба Смольного.

"Мы с вами унаследовали от предков очень важную способность: смыкать ряды в трудный час, встречать опасность плечом к плечу. Сегодня необходимо использовать эти качества для противостояния пандемии, скорейшего достижения городом коллективного иммунитета", - сказал Беглов.

Он также пожелал горожанам благополучия и мирного неба над головой.

В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом власти решили провести онлайн праздничный концерт ко Дню народного единства. Его будут транслировать телеканал "Санкт-Петербург" и группа во "ВКонтакте" городского комитета по культуре.