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Более 20% коечного фонда в Приморье перепрофилировали под пациентов с COVID-19

Более 20% коечного фонда в Приморье перепрофилировали под пациентов с COVID-19
Фото: Pavel Pavlov/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Больше 2,5 тысяч коек развернули в Приморье для лечения пациентов, заболевших коронавирусом, всего под COVID-19 перепрофилировано больше 20% общего коечного фонда, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

"Развернуто практически пиковое количество коек - больше 20% общего коечного фонда приморского здравоохранения перепрофилировано под COVID-19", - процитировали в сообщении министра здравоохранения Анастасию Худченко.

Худченко добавила, что в регионе все еще сложная ситуация с эпидемией коронавируса. Действующие ограничения, по словам министра, дадут результат, но через два инкубационных периода, то есть две-четыре недели.

В регионе 8 ноября зафиксирован очередной антирекорд по числу новых случаев коронавируса в сутки - 356 человек. Занятость коечного фонда варьируется от 88 до 92%. Всего на стационарном лечении в регионе находится около 2,5 тысяч человек.

Как сообщалось, из-за ухудшения эпидобстановки с 30 октября в крае введены дополнительные ограничения. При посещении мест общепита, учреждений культуры и спорта нужно предъявить QR-коды о прохождении вакцинации либо о перенесенном заболевании, полученные через Госуслуги.

Бары, рестораны и кафе с 23:00 до 6:00 могут работать только на вынос.

Хроника 09 января 2020 года – 08 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Приморский край коронавирус

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