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Для введения системы QR-кодов в Приморье установлен переходный период

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Систему QR-кодов в Приморском крае планируют вводить постепенно - с 15 ноября по 1 января в регионе будет действовать переходный период, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Директор департамента информационной политики Приморья Елена Бурмирстрова пояснила, что до 1 января, чтобы избежать социальной напряженности, в регионе вместо QR-кода можно будет предъявлять альтернативные документы о прохождении вакцинации или перенесенном коронавирусе.

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"В случае отсутствия QR-кода до 1 января при посещении учреждений общественного питания, культуры, физкультуры и спорта люди вправе предъявлять сертификат о вакцинации на бумажном носителе, который им выдали в медицинской организации, либо предоставлять отрицательный результат ПЦР-анализа на коронавирус, которому не более 72 часов, справку из поликлиники о том, что вы переболели коронавирусом в последние шесть месяцев", - сказала Бурмистрова.

Также приморцы смогут предъявлять вместо QR-кода справку о медотводе от вакцинации.

Власти Приморья 15 октября сообщили, что с 15 ноября для борьбы с распространением коронавируса в регионе вводят систему QR-кодов для посещения культурных, спортивных учреждений и общепита. Приморье стало третьим регионом ДВФО, где вводится такая система.

Приморский край коронавирус

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