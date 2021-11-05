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В России за сутки выявили более 40,7 тыс. новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили более 40,7 тыс. новых случаев COVID-19
Фото: Pavel Pavlov/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Еще 40 735 случаев коронавируса выявили в РФ за минувшие сутки, сообщает оперштаб.

В стране умерли за сутки от коронавируса 1 192 человека, это меньше, чем накануне, когда скончались максимальные за пандемию 1 195 человека. Больше всего смертей в Москве - 93, в Петербурге - 89, в Московской области - 55.

Общее число жертв COVID-19 в России достигло 244 447.

Новые эпизоды фиксировали в 85 регионах РФ. Москва по-прежнему лидирует среди всех российских регионов по уровню суточного прироста: 6 407 новых случаев. За столицей следует Санкт-Петербург - 3 363 заболевших за сутки, Московская область - 2 835.

Поправились и выписаны 7,5 млн пациентов, в том числе 28 605 за последние сутки.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 714 595 случаев коронавирусной инфекции.

Также оперштаб сообщает, что в России на сегодняшний день сделано более 60 млн уколов первым компонентом вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации провели более 57,2 млн раз, уровень коллективного иммунитета составляет 48%.

Вакцинация бесплатна и доступна для любого гражданина России от 18 лет, если нет медицинских противопоказаний

3 сентября вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что для нормализации ситуации с коронавирусом в РФ необходимо достичь коллективного иммунитета на уровне 80%, для этого нужно привить более 90 млн человек. На сегодняшний день, по заявлению властей, уровня иммунитета недостаточно для обеспечения нормализации ситуации с коронавирусом.

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