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Коронавирус полностью вытеснил корь в Петербурге

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - С мая прошлого года в Петербурге не зафиксировано ни одного случая заболевания корью, сообщила "Интерфаксу" во вторник начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

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"Как только началось распространение коронавирусной инфекции, так корь у нас затихла - с мая прошлого года. Хотя до этого третий год у нас был подъем", - сказала она.

Заболеваемость корью в Петербурге росла три года подряд, дойдя до сотни случаев в 2019 году.

В 2020 году Роспотребнадзор сообщал о 49 случаях кори, в том числе у 32 детей. При этом половине заболевших детей не исполнилось и двух лет. Почти все пациенты (91%) не были привиты от кори.

Петербург коронавирус корь

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