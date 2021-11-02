Коронавирус полностью вытеснил корь в Петербурге

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - С мая прошлого года в Петербурге не зафиксировано ни одного случая заболевания корью, сообщила "Интерфаксу" во вторник начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

"Как только началось распространение коронавирусной инфекции, так корь у нас затихла - с мая прошлого года. Хотя до этого третий год у нас был подъем", - сказала она.

Заболеваемость корью в Петербурге росла три года подряд, дойдя до сотни случаев в 2019 году.

В 2020 году Роспотребнадзор сообщал о 49 случаях кори, в том числе у 32 детей. При этом половине заболевших детей не исполнилось и двух лет. Почти все пациенты (91%) не были привиты от кори.