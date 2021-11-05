Волгоградская область не будет продлевать нерабочие дни

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Волгоградская область возвращается к рабочим дням 8 ноября, введенные ранее ограничения сохранятся, сообщает в пятницу пресс-служба региональной администрации.

"Предприятия, организации и учреждения Волгоградской области приступают к своей плановой деятельности, в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции", - цитируются в сообщении слова губернатора Андрея Бочарова.

В частности, в сфере услуг и развлечений сохранятся требования ко входу по QR-кодам.

Учебные заведения возобновят работу в прежнем режиме.

Нерабочие дни в Волгоградской области действовали с 30 октября по 7 ноября.

На этот период полностью запрещалось проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий, работа физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов, бань и саун (кроме фитнес-центров допуск по QR-коду), библиотек, кинотеатров, концертных залов (кроме театров и музеев), цирков, массовых мероприятий, а также стоматологий.

Кроме того, для посещения непродовольственных магазинов с 30 октября по 7 ноября необходимо было предъявить QR-код.