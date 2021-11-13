Второй отряд военных медиков из Петербурга прибыл в Подмосковье для борьбы с COVID-19

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Из Санкт-Петербурга для оказания помощи гражданскому населению Подмосковья в борьбе с COVID-19 прибыл второй отряд из 230 военных медиков, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"На аэродром Чкаловский бортами военно-транспортной авиации ВКС России в Подмосковье дополнительно доставлено 230 военных медиков", - сказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что в состав прибывшей группы входят врачи-инфекционисты, средний и младший медицинский персонал из Военно-медицинской академии имени Кирова. Врачебно-сестринские бригады будут задействованы в лечении гражданских пациентов во временном медицинском центре, развернутом на фондах Минобороны в Кубинке.

С начала текущей недели в этом центре уже работают 224 военных специалиста.

Минобороны продолжает оказывать медицинскую помощь гражданскому населению регионов страны в борьбе с коронавирусной инфекцией по поручению президента РФ.